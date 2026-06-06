Sualtı temizliğinde fırtınada batan tekne kalıntıları bulundu

Deniz kirliliğinin azaltılması Dünya Çevre Günü, Dünya Okyanus Günü ve Marmara Denizi Günü kapsamında gerçekleştirilen belediyenin de destek verdiği sualtı temizlik etkinliğinde, deniz ekosistemini tehdit eden atıklar denizden çıkarıldı.

Tuzla sahilinde gerçekleştirilen 30'dan fazla profesyonel dalgıçın görev aldığı Belediyenin de katkı verdiği çalışmalarda, 8 Ocak'ta meydana gelen fırtınada batan teknelerden geriye kalan atıklar su altından çıkarıldı. Operasyonda 22 batık tekneden 4'ünün ana kalıntıları, tekne brandaları, güneş paneli, zincirler, tekne parçaları, araç lastikleri, yangın tüpleri, halatlar, tekne oturakları, plastik borular, klozetler, metal profiller, elektrik kabloları ve çeşitli plastik atıklar denizden çıkarılarak bertaraf edilmek üzere toplandı.

Etkinlik kapsamında Türk denizciliğinin önemli isimlerinden Sadun Boro da vefatının 11'inci yılında deniz altında gerçekleştirilen özel programla anıldı. Çalışmalara destek veren Okan Üniversitesi öğrencileri ise denizden çıkarılan atıkların taşınması, kayıt altına alınması ve raporlanması süreçlerinde görev aldı.

Derinlere Saygı Dalış Topluluğu Genel Sekreteri Sinem Balaç ise, "Denizler hepimizin ortak mirasıdır. Gelecek nesillere daha temiz denizler bırakmak için bu tür çalışmaların daha sık yapılması gerekiyor. Sadece kurumların değil, vatandaşların da çevre konusunda daha duyarlı olması büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verdi. Program sonunda etkinliğe katılan dalgıçlara katılım sertifikaları verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör