Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
Giriş Tarihi: 20.2.2025 11:35

Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

İnsan, hayatı boyunca sayısız tercih yapar. Bu tercihler, onun dünya ve ahiret hayatını şekillendirir. Ancak bazı tercihler, insanın sonsuz pişmanlık duyacağı hatalara dönüşebilir. Hayatta sahip olunan güç, servet ya da makam, insanın hakikatten uzaklaşmasına sebep olabilir. Ancak gün gelir ki, insan geçmişe dönüp baktığında yaptığı yanlışların telafisi için artık çok geç olduğunu fark eder. Şuara Suresi 100-101-102. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı içerisinde de bu geç kalmışlık önlenmeye çalışılır.

Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi, insanın dünya hayatındaki imtihanını, geçmişte yaşamış inkârcı toplumların kıssalarını ve bu toplumların helak edilişlerini detaylı bir şekilde anlatan bir suredir. Bu sure, hakikatin daima üstün geleceğini ve batılın kaçınılmaz olarak yok olacağını vurgular. Şuara Suresi 100-101-102. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı inkârcıların kıyamet günü yaşadıkları derin pişmanlığı ve hiçbir şekilde kurtuluş yollarının kalmadığını gösterir.

Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu

100. Ayet: Fe ma lena min şafiıyn
101. Ayet: Ve la sadıkın hamım
102. Ayet: Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

100. Ayet: İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok."

101. Ayet: "Candan bir dostumuz da yok."

102. Ayet: Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.

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