Şuara Suresi, insanın dünya hayatındaki imtihanını, geçmişte yaşamış inkârcı toplumların kıssalarını ve bu toplumların helak edilişlerini detaylı bir şekilde anlatan bir suredir. Bu sure, hakikatin daima üstün geleceğini ve batılın kaçınılmaz olarak yok olacağını vurgular. Şuara Suresi 100-101-102. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı inkârcıların kıyamet günü yaşadıkları derin pişmanlığı ve hiçbir şekilde kurtuluş yollarının kalmadığını gösterir.

Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Okunuşu

100. Ayet: Fe ma lena min şafiıyn

101. Ayet: Ve la sadıkın hamım

102. Ayet: Fe lev enne lena kerraten fe nekune minel mü'minın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 100-101-102. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

100. Ayet: İşte bu yüzden bizim şefaatçilerimiz yok."

101. Ayet: "Candan bir dostumuz da yok."

102. Ayet: Keşke (dünyaya) bir dönüşümüz olsa da inananlardan olsak.