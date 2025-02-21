Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların çöküşlerini ibret alınması gereken kıssalar olarak sunar. Şuara Suresi'nde, Hz. Hud'un (a.s.) peygamber olarak gönderildiği kavminin nasıl helak olduğu anlatılır. Bu toplum, yüksek binalar inşa etmiş, zenginlik içinde yaşamış, ancak ellerindeki nimetleri adaletli bir şekilde kullanmamış ve kibirle sapkınlığa düşmüştür. Şuara Suresi 130-131. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı toplumun büyük yapılar inşa etmesine rağmen manevi olarak çöktüğü belirtilir.
130. Ayet: Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın
131. Ayet: Fettekullahe ve etıy'un
NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.
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130. Ayet: "Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız."
131. Ayet: "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."