Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların çöküşlerini ibret alınması gereken kıssalar olarak sunar. Şuara Suresi'nde, Hz. Hud'un (a.s.) peygamber olarak gönderildiği kavminin nasıl helak olduğu anlatılır. Bu toplum, yüksek binalar inşa etmiş, zenginlik içinde yaşamış, ancak ellerindeki nimetleri adaletli bir şekilde kullanmamış ve kibirle sapkınlığa düşmüştür. Şuara Suresi 130-131. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı toplumun büyük yapılar inşa etmesine rağmen manevi olarak çöktüğü belirtilir.

Şuara Suresi 130-131. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 130-131. Ayet Okunuşu

130. Ayet: Ve iza betaştüm betaştüm cebbarın

131. Ayet: Fettekullahe ve etıy'un

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 130-131. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

130. Ayet: "Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız."

131. Ayet: "Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."