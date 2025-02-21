Kur'an-ı Kerim, geçmiş toplumların gaflet içindeki tutumlarını gözler önüne serer. Şuara Suresi'nde, özellikle Âd kavminin Allah'ın lütfettiği nimetleri nasıl yanlış değerlendirdiği anlatılır. Onlar, kendilerine verilen geniş topraklar ve refah içinde bir yaşam sayesinde kendilerini üstün görmüş, ancak bu nimetlerin bir sınav olduğunun farkına varamamışlardır. Şuara Suresi 132-133-134-135. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanların bu hataya düşmemesi için evrensel mesajlar içerir.

Şuara Suresi 132-133-134-135. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 132-133-134-135. Ayet Okunuşu

132. Ayet: Vettekullezı emeddeküm bima ta'lemun

133. Ayet: Emeddeküm bi en'amiv ve benın

134. Ayet: Ve cennativ ve uyun

135. Ayet: İnnı ehafü aleyküm azabe yevmin azıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 132-133-134-135. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

132-134. Ayet: "Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah'a karşı gelmekten sakının."

135. Ayet: Çünkü ben, sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum."