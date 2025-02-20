Kur'an-ı Kerim, geçmiş kavimlerin yaşadığı bu süreçleri detaylı bir şekilde ele alarak insanlara bir rehber sunar. Bu kıssalar yalnızca tarihî olayları anlatmak için değil, günümüz insanının da aynı hatalara düşmemesi için bir uyarı niteliğindedir. Şuara Suresi, bu uyarıların en çarpıcı örneklerinden biridir. Şuara Suresi 160-161-162. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı sapkınlıkta ısrar edenlerin sonunda nasıl helak olduklarını gözler önüne serer.

Şuara Suresi 160-161-162. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 160-161-162. Ayet Okunuşu

160. Ayet: Kezzebet kavmü lutınil murselun

161. Ayet: İz kale lehüm ehuhüm lutun ela tettekun

162. Ayet: İnnı leküm rasulün emın

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 160-161-162. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

160. Ayet: Lût'un kavmi de peygamberleri yalanladı.

161. Ayet: Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?"

162. Ayet: "Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."