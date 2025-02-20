Firavun'un, kendi gücüne meydan okuyan Hz. Musa'yı (as.) zayıflatmak ve hatta ortadan kaldırmak için birtakım hamleler yapmıştır. Hz. Musa'yı (as.) değersiz kılmak için onu büyücülükle suçlamıştır. Firavun'un yalancılığından ve zalimliğinden bahsettiği için Şuara Suresi 34-35-36. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı incelenmelidir.

Şuara Suresi 34-35-36. Ayet Okunuşu

34. Ayet: Kâle lil melei havlehû inne hâzâ le sâhırun alîm(alîmun)

35. Ayet: Yurîdu en yuhricekum min ardıkum bi sıhrihî fe mâzâ te'murûn(te'murûne).

36. Ayet: Kâlû ercih ve ehâhu veb'as fîl medâini hâşirîn(hâşirîne).

Bu ayetlerde, Firavun'un Hz. Musa'yı (as.) sihirbazlık ve büyücülükle suçlaması anlatılır.

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Şuara Suresi 34-35-36. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 34-35-36. Ayet Türkçe Anlamı

Şuara Suresi'nin 34-35-36. ayetinin Türkçe mealine bakıldığında, Hz. Musa (as.) ile Firavun arasında geçen diyaloğu içerdiği görülür:

(34) "Firavun, çevresindeki seçkinlere şöyle dedi: "Doğrusu bu, çok bilgili bir sihirbaz!"

(35) "Yaptığı sihirle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Buna karşı ne buyurursunuz?"

(36) "Dediler ki: "Onu ve kardeşini bir süre alıkoy ve sihirbaz toplamak üzere şehirlere (adamlar) gönder;"

Bu ayetler, Firavun'un inkarcılığını ve Hz. Musa'ya (cc.) karşı direnç göstermesini anlatır.