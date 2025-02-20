Şuara Suresi'nin 4, 5 ve 6. ayetleri, Allah'ın kudretini, vahyin önemini ve insanların vahye karşı tutumlarını ele almaktadır. Allah, dileseydi insanları imana zorlayabilirdi, ancak onlara seçme özgürlüğü tanımıştır. Buna rağmen, insanların çoğu kendilerine gelen öğütlerden yüz çevirmekte ve peygamberleri yalanlamaktadır. Aynı zamanda, Allah'ın dilemesiyle her şeyin mümkün olduğunu hatırlatır. Şuara Suresi 4-5-6. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı kısaca bizlere bu bilgileri verir.

Şuara Suresi 4-5-6. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 4-5-6. Ayet Okunuşu

4. Ayet: İn neşe' nünezzil aleyhim mines semai ayeten fe zallet a'nakuhüm leha hadııyn

5. Ayet: Ve ma ye'tıhim min zikrim miner rahmani muhdesin illa kanu anhü mu'ridıyn

6. Ayet: Fe kad kezzebu fe seye'tıhim embaü ma kanu bihı yestehziun

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 4-5-6. Ayet Türkçe Anlamı

4. Ayet: Biz istesek onlara gökten bir mûcize indiririz de derhal ona boyun eğerler.

5. Ayet: Ne zaman Rahmân'dan kendilerine yeni bir uyarı gelse mutlaka bundan yüz çevirmektedirler.

6. Ayet: Hep yalanladılar, fakat alay edip durdukları şeylere ait bilgiler yakında onlara gelecektir!