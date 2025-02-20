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Giriş Tarihi: 20.2.2025 10:36

Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi, adını "Şairler" anlamına gelen "Şuara" kelimesinden alır. Surede, peygamberlerin kavimlerine yaptığı tebliğler ve Allah’ın kudreti üzerinde durulmaktadır. Özellikle geçmiş kavimlerin yaşadığı olaylar anlatılarak, inananlar için dersler verilir. Sure, tevhid inancını da vurgular. Şuara Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizlere, Allah’ın yeryüzünde yarattığı sayısız nimeti hatırlatmakta ve inkârcıların bu delillere rağmen iman etmeyişini vurgulamaktadır.

Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Şuara Suresi 7-8-9. ayetleri, insanların tebliğlere karşı tutumları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Şuara Suresi, Müslümanlara, Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmeleri ve peygamberlerin yolunu izlemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Aynı zamanda, insanlara karşı hoşgörülü olmalarını, onların hidayeti için dua etmelerini öğütlemektedir. Şuara Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizleri tefekküre yönlendirmekte ve Allah'ın kudretini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

7. Ayet: E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım
8. Ayet: İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın
9. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

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Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

7. Ayet: Peki o inkârcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır.

8. Ayet: Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır; ama çoğu iman etmezler.

9. Ayet: Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.

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Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı
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