Şuara Suresi 7-8-9. ayetleri, insanların tebliğlere karşı tutumları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Şuara Suresi, Müslümanlara, Allah'ın ayetleri üzerinde düşünmeleri ve peygamberlerin yolunu izlemeleri gerektiğini hatırlatmaktadır. Aynı zamanda, insanlara karşı hoşgörülü olmalarını, onların hidayeti için dua etmelerini öğütlemektedir. Şuara Suresi 7-8-9. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı bizleri tefekküre yönlendirmekte ve Allah'ın kudretini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır.

Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Arapça Yazılışı

Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Okunuşu

7. Ayet: E ve lem yerav ilel erdı kem embetna fıha min külli zevcin kerım

8. Ayet: İnne fı zalike le ayeh ve ma kane ekseruhüm mü'minın

9. Ayet: Ve inne rabbeke le hüvel azızür rahıym

NOT: Arapçada yer alan bazı harflerin, Latin alfabesinde ses karşılığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla Kur'ân'ın hatasız okunması ve harflerinin doğru telaffuz edilmesi için Mushaf'ta olduğu gibi Arapça alfabe ile yazılmış halinin okunması daha uygundur.

Şuara Suresi Okunuşu İçin Tıklayınız

Şuara Suresi 7-8-9. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

7. Ayet: Peki o inkârcılar yeryüzüne hiç bakmazlar mı? Orada her türden nice değerli bitkiler çıkarmışızdır.

8. Ayet: Şüphesiz bunlarda alınacak büyük bir ders vardır; ama çoğu iman etmezler.

9. Ayet: Şüphesiz rabbin, işte O, mutlak güçlüdür, engin merhamet sahibidir.