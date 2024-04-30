Haberler Yaşam Haberleri Şuara Suresi 78. Ayet Okunuşu - Şuara Suresi 78. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali
Giriş Tarihi: 30.4.2024 10:41

Şuara Suresi 78. Ayet Okunuşu - Şuara Suresi 78. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Şuara Suresi'nde, istişare (danışma) konusu geniş bir şekilde ele alınmaktadır. Müslümanların önemli konularda istişare yapmaları, birbirlerinin fikirlerini almaları ve en doğrusuna karar vermeleri emredilmektedir. Şuara Suresi 78. ayet okunuşu Hz. İbrahim'in Allah'a olan derin bağlılığını ve teslimiyetini ifade eder. Şuara Suresi 78. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali Hz. İbrahim'in hayatındaki dönüm noktalarından birini, yani Allah'a olan inancının tam olarak olgunlaştığı anı temsil eder.

Şuara Suresi 78. Ayet Okunuşu - Şuara Suresi 78. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Şuara Suresi, İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği döneminde inen surelerdendir ve tevhid, peygamberlik, ahiret, kıyamet, müminlere, kâfirlere vaat edilenler gibi birçok önemli konu da işlenmektedir. Şuara Suresi 78. ayet okunuşu peygamberlere yapılan alayın sonuçlarını hatırlatır ve Allah'ın yardımı olmadan geçersiz olduğunu ifade eder. Şuara Suresi 78. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali Peygamber Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik onurunu koruma ve O'na olan saygıyı vurgular.

Şuara Suresi 78. Ayet Arapça Yazılışı


Şuara Suresi 78. Ayet Okunuşu

  • Ellezî halakanî fe huve yehdîni.

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Şuara Suresi 78. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Şuara Suresi'nin 78. ayeti, peygamberlere yapılan alay ve hakaretlerin yanlışlığını vurgular ve bu tür davranışların sonuçlarına dikkat çeker. Aynı zamanda iman, saygı, adalet ve ahiret bilinci gibi İslam'ın temel prensiplerini hatırlatır.

  • O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.

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