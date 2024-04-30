Şuara Suresi 78. Ayet Okunuşu - Şuara Suresi 78. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Şuara Suresi, İslam'ın ilk yıllarında Mekke'de Hz. Muhammed'in (s.a.v.) peygamberliği döneminde inen surelerdendir ve tevhid, peygamberlik, ahiret, kıyamet, müminlere, kâfirlere vaat edilenler gibi birçok önemli konu da işlenmektedir. Şuara Suresi 78. ayet okunuşu peygamberlere yapılan alayın sonuçlarını hatırlatır ve Allah'ın yardımı olmadan geçersiz olduğunu ifade eder. Şuara Suresi 78. ayet Türkçe anlamı, tefsiri ve meali Peygamber Muhammed'in (s.a.v.) peygamberlik onurunu koruma ve O'na olan saygıyı vurgular.

Şuara Suresi 78. Ayet Arapça Yazılışı





Şuara Suresi 78. Ayet Okunuşu

Ellezî halakanî fe huve yehdîni.

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Şuara Suresi 78. Ayet Türkçe Anlamı, Tefsiri ve Meali

Şuara Suresi'nin 78. ayeti, peygamberlere yapılan alay ve hakaretlerin yanlışlığını vurgular ve bu tür davranışların sonuçlarına dikkat çeker. Aynı zamanda iman, saygı, adalet ve ahiret bilinci gibi İslam'ın temel prensiplerini hatırlatır.