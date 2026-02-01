Suç elebaşı adalete teslim edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Interpol- Europol Daire Başkanlığı ekiplerinin, Macaristan polisiyle koordinasyon içinde gerçekleştirdiği operasyon kapsamında Ayhan Bora Kaplan isimli organize suç örgütünün yöneticisi Serdar Sertçelik'in iadesi sağlandı. Serdar Sertçelik hakkında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, kasten öldürme ve bir suçu gizlemek, başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkarılmıştı. Sertçelik, 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan'da yakalanarak tutuklanmıştı.