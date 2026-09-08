Suç gelirlerini böyle akladılar... TRPOS’a yasa dışı bahis operasyonu: 3,1 milyar TL’lik işlem hacmi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet suçları yönünden yürütülen soruşturmada yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

TRPOS ÖDEME KURULUŞUNA OPERASYON

Yapılan incelemelerde, TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin Merkez Bankası'ndan aldığı faaliyet izni kapsamında fiziki POS, sanal POS ve linkle ödeme hizmeti sunduğu belirlendi. Aralarında adres, ortaklık, temsilci ve işlem ilişkisi bulunan üye iş yerlerinin unvanlarının, yasa dışı bahis sitesine ilişkin ödemelerin yapıldığı IBAN'ın hesap sahibi olarak görülen firma unvanıyla aynı olduğu tespit edildi.

3,1 MİLYARLIK YASA DIŞI BAHİS TRAFİĞİ

Üye iş yerlerine ait hesapların yasa dışı bahis faaliyetleri kapsamında oyunculardan fon tahsil edilmesinde ve toplanan fonların daha sonra başka hesaplara aktarılmasında kullanıldığı öğrenildi. Şirketin söz konusu üye iş yerlerine sağladığı sanal POS ve linkle ödeme yöntemleriyle ödeme altyapısını yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılıkta ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasında kullandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda 2024-2025 yıllarında 3,1 milyar TL işlem hacmine ulaşıldığı belirlendi.

24 GÖZALTI

Ödeme kuruluşunun yanı sıra, yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen gelirlerin toplandığı üye iş yerlerinin yetkilisi, ortağı ve çalışanı olduğu tespit edilen toplam 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TRPOS'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş. hakkında da karar alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla TRPOS Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin yönetimine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

245 HESABA BLOKE, 247 MİLYONLUK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturmanın mali ayağında şüphelilere ait 245 banka ve kripto hesabına bloke işlemi uygulandı. Ayrıca şüphelilere ait 18 konut, 14 araç, 16 tarla/bağ, 7 arsa ve 2 ticari gayrimenkul olmak üzere toplam 57 mal varlığına el konuldu. El konulan mal varlıklarının yaklaşık piyasa değerinin 247 milyon TL olduğu değerlendirildi.