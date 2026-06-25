Suç işleyen artık yüzünden tanınacak

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve ASELSAN iş birliğiyle hayata geçirilen Yapay Zeka Destekli Kent Güvenliği Yönetim Sistemleri Merkezi (KGYS), düzenlenen programla basına tanıtıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından kamu düzenini korumak, iç güvenlik risklerine karşı önlem almak ve denetim faaliyetlerini çok daha etkili hale getirmek için kurulan merkez, Kocaeli'nin güvenliği adına tarihi bir adım oldu.

CITYGUARD KENT GÜVENLİĞİ

ASELSAN tarafından hayata geçirilen CITYGUARD Kent Güvenliği Yönetim Sistemi ve ROADGUARD Yol Güvenlik Sistemi, Türkiye'nin güvenlik faaliyetlerinin yerli teknolojiyle sürdürülmesine imkan tanıyor. CITYGUARD, 81 il ve 920 ilçede şehir güvenliğine hizmet verirken; yapay zeka destekli analiz yeteneğine sahip 150 bini aşkın ODAKAN Yaka Kamerası da sahada güvenlik güçleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. CITYGUARD; ODAKAN Kameralar, KAYIN Ağ Video Analiz ve Kayıt Sistemleri, KAHİN Video Analiz Sistemleri ve GEKO Araç Tanıma Sistemlerini birleştirerek kent, yol, saha ve kıyı güvenliğinde hayati bir görev üstleniyor. Sistem; yüksek çözünürlüklü görüntüleme birimleri, saha personeli için giyilebilir kameralar, yapay zeka destekli yüz tanıma teknolojileri, güçlü kayıt altyapısı ve gelişmiş video yönetim yazılımlarıyla kesintisiz izleme ve analiz imkanı sağlıyor. Yapay zeka teknolojileri sayesinde kişi, araç ve yüz tanıma ile yoğunluk analizi gibi kritik fonksiyonlar, suç ve terör olaylarının çok daha etkili tespit edilmesini sağlarken suç işleme olasılığını da minimuma indiriyor.

BULUT'TA TOPLANACAK

Oluşturulan sistemde CITYGUARD, on binlerce kameradan gelen anlık görüntüleri bulut tabanlı veri depolama ve büyük veri analitiğiyle yöneterek olaylara hızlı müdahale ve öngörüsel analiz yeteneği sunuyor. Araç ve plaka tanıma işlemleri, sistemin güçlü veri tabanı sayesinde yüksek doğrulukla gerçekleşirken yüz tespiti ve tanıma yetenekleri şehir güvenliğine stratejik katkılar sunuyor.

KRİPTOLU TELSİZ SİSTEMİ KULLANILIYOR

Kocaeli'nin sosyal ve ekonomik yapısını anlatan emniyet yetkilileri, kent için güvenliğin çok önemli olduğunu kaydetti. Merkezdeki işleyişe dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Kamu alanlarına yerleştirilen KGYS yüksek çözünürlüklü kameraları, araç hareketliliğini takip etmek için plaka tanıma sistemine ait kameralar ve denetimleri belli bölgelerde sıklaştırılan mobil kameralar aktif olarak kullanılıyor. Bu sistemlerden elde edilen görüntülerin veri güvenliği bizim için çok önemli. Bunun için de ASELSAN'ın geliştirdiği yüksek güvenlikli kriptolu telsiz sistemini kullanıyoruz.

YÜZ TESPİT KAMERALARI GELDİ

KGYS Merkezi'nde görev yapan ODAKAN Yüz Tespit Kameraları; yüz tanıma, kişi kimliklendirme, kara liste sorgulama, yaş ve cinsiyet sınıflandırma gibi farklı amaçlara hizmet ediyor. ODAKAN Yaka Kamerası ise video kaydı, uzaktan canlı izleme, anlık konum bilgisi, yüz tanıma sonucunu merkeze iletme ve uzaktan güncelleme yetenekleriyle öne çıkıyor. Yerli ve milli algoritmalarla donatılmış ODAKAN Yaka Kamerası, kızılötesi (infrared) aydınlatması sayesinde gece koşullarında bile net görüntü sağlayarak yüz ve plaka tanıma işlevlerini başarıyla yerine getiriyor.



YÜZ TESPİT KAMERALARI GELDİ

KGYS Merkezi'nde görev yapan ODAKAN Yüz Tespit Kameraları; yüz tanıma, kişi kimliklendirme, kara liste sorgulama, yaş ve cinsiyet sınıflandırma gibi farklı amaca hizmet ediyor. ODAKAN Yaka Kamerası ise video kaydı, uzaktan canlı izleme, anlık konum bilgisi, yüz tanıma sonucunu merkeze iletme ve uzaktan güncelleme yetenekleriyle öne çıkıyor. Yerli ve milli algoritmalarla donatılmış ODAKAN Yaka Kamerası, kızılötesi (infrared) aydınlatması sayesinde gece koşullarında bile net görüntü sağlayarak yüz ve plaka tanıma işlevlerini başarıyla yerine getiriyor.