Suç kaydı yaşından büyük

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde 16 yaşındaki İ.A. önceki akşam saat 21.00 sıralarında arkadaşları ile gezmek için dışarı çıktı ve saat 23.00 sıralarında eve döndü. Sabaha karşı 02.00 sıralarında eve alkollü gelen dayısı Murat T. ile İ.A. arasında akşamları sokağa çıkma yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre, kendisine kötü söylemlerde bulunup darp etmesi üzerine İ.A., bıçakla dayısına saldırdı. Murat T., boğazından ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Haber verilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İ.A. bu sırada yaraladığı dayısını, diğer dayısı ile birlikte taşıyıp asansöre bindirdi. Yaralı, ardından ambulansa konuldu. İ.A.'nın yaraladığı dayısının taşınmasına yardım ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Ağır yaralanan Murat T., kurtarılamadı. Suç aleti ile birlikte gözaltına alınan İ.A.'nın 20 adet suç kaydı bulunduğu ve Erzincan Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube tarafından arandığı öğrenildi.