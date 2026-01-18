Suç makinesi dehşet saçtı

Konya'da 10 Aralık'ta cezaevinden tahliye olan tahliye olan Nadir Türkmen (24), tartıştığı annesi İsmehan Duran (45) ve kız kardeşi Nida Türkmen'i (19) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

8 SUÇ KAYDI VAR

Aile içi vahşet, önceki gün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis, girdikleri dairede Nida Türkmen, ağabeyi Nadir Türkmen ve anneleri İsmehan Duran'ı kanlar içerisinde başlarından vurulmuş halde buldu.

Nida ve ağabeyi Nadir Türkmen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralan anne İsmehan Duran ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Nadir Türkmen'in kız kardeşi ve annesini vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdiği öğrenildi. Türkmen'in kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma, kasten yaralama, yağma, tehdit ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 8 kaydı olduğu ve cezaevinden 10 Aralık'ta tahliye edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.