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Giriş Tarihi: 9.09.2026

Suç makinesi tutuklandı

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Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Suç makinesi tutuklandı
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Sosyal medyada "Vanlı Kara Haydar" olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan, TCK'nın 301. maddesi kapsamında başlatılan soruşturma nedeniyle Van'ın Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Hakkında 25 olay kaydı bulunan Tançalan'ın düğününde takıldığı belirtilen yüksek miktardaki altınlar için de mali inceleme başlatıldı. Sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile geçtiğimiz pazar günü evlenen Tançalan'ın düğün görüntüleri ve yaklaşık 45 milyon lira değerinde olduğu öne sürülen altınların kaynağının araştırılması amacıyla MASAK'tan inceleme talep edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#VAN

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Suç makinesi tutuklandı
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