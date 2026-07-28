Suç örgütlerine baskın! 7 silahlı çetenin 28 üyesi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü; motosikletli silahlı saldırılarla gündemde olan Yeni Nesil Suç Örgütleri başta olmak üzere silahlı ve organize suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.





İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yedi farklı silahlı suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.





İstanbul'un Başakşehir, Güngören, Avcılar, Maltepe, Fatih, Esenyurt, Kağıthane ve Bağcılar İlçeleri'nde "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet ve Tehdit" başta olmak üzere çok sayıda farklı suça karışan çetelere operasyon İstanbul ve Bursa'da düzenlendi.





4 SİLAH VE POMPALI TÜFEK BULUNDU



Çok sayıda adrese eş zamanlı ve Özel Harekat destekli baskın yapıldı. İstanbul başta olmak üzere ülkemiz genelinde ve uluslararası alanda suç faaliyetleri yürüten, liderliğini yurt dışında bulunan ve Kırmızı Bülten ile yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı organize silahlı suç örgütlerinin üyesi olan toplamda 28 kişi operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.





Adreslerde yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansırken, gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.



