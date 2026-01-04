Suç örgütlerine satılacaktı…. Silahları ele geçirip olası suçları önlediler

Yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu başta olmak üzere sokak suçlarıyla mücadelede başarılı operasyonlar düzenleyen Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; Ümraniye Çakmak Mahallesi'ndeki bir adreste yine uyuşturucu madde ve yasa dışı silah ticareti yapıldığını tespit etti. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri adrese operasyon düzenledi.

Farklı suçlardan arandığı ve sahte kimlikle saklandığı tespit edilen H.Ö. (19) yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda satışa hazırlanan 12 ruhsatsız tabanca, 25 şarjör, 26 mermi, 28 gram uyuşturucu madde, paketlenerek satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi ve iki sahte kimlik ele geçirildi. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri sonrası "Uyuşturucu Madde Ticareti" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen H.Ö. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Satışa hazırlanan 12 ruhsatsız tabanca, şarjörler, mermiler ve uyuşturucu madde ele geçiren Ümraniye Emniyeti, silahları suç örgütlerine satılamadan ele geçirerek bir operasyonla daha işlenecek olası suçların önüne geçmiş oldu.