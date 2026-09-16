Suç örgütlerine silah sağlayan şüphelilere ‘KISKAÇ’ operasyonu: 244 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı silah ticareti yapıp organize suç örgütlerine silah temin eden ve örgütlerle bağlantılı olarak silahla kasten yaralama, yağma amacıyla iş yeri kurşunlama ve tehdit olaylarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler il merkezi Ereğli ve Beyşehir ilçelerinde tespit edilen 20 şüpheliyi adım adım takip etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından 'KISKAÇ' operasyonu için düğmeye basıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen şafak operasyonunda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

244 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda 244 adet ruhsatsız tabanca, 244 adet şarjör, 405 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve 134 adet tüfek kartuşu, 108,3 gram esrar, 57 adet uyuşturucu hap, 260 adet kumarda kullanılan oyun pulu, kumar borç kayıtlarının tutulduğu defter ile dijital materyaller ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen 244 adet ruhsatsız tabancanın suç örgütlerinin eline geçmesi engellenmiş oldu. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

