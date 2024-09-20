Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya öldü

Suç örgütü lideri Urfi Çetinkaya İzmir Menemen R Tipi Cezaevi'nde öldü. İlk olarak 1989 yılında tutuklanan Çetinkaya, pek çok kez cezaevine girmişti. Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Urfi Çetinkaya, Nisan 2023'te Terörle Mücadele ve Özel Harekât ekiplerinin yaptığı operasyonla İstanbul'da yakalanarak gözaltına alınmıştı. Sarıyer'de bir adrese düzenlenen operasyonda yakalanan Çetinkaya ve yanındaki suç örgütü üyesi 5 kişi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Çetinkaya ve beraberindeki 5 kişi, kontrollerin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmişti. Çetinkaya, İzmir Menemen R Tipi Cezaevi'nde dün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. DHA