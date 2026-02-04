Konya’da suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda suça karışan organize suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, operasyon için harekete geçti. Ereğli ve Karapınar ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

BALİSTİK YELEK VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin, 'nitelikli yağma', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', 'şantaj', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' gibi çok sayıda suça karıştıkları belirlendi. Operasyon kapsamında 24 ev, 6 iş yeri ve 11 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 21 adet fişek, 1 adet balistik yelek, 11 gram esrar, 5 adet çek ve senet, 1 adet not defteri, 1 adet flash bellek ve 1 adet mühür ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.