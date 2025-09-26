Suç örgütü soruşturmasına 5 tutuklama

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Birimi suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda 5 tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilere silah temin ettiği belirlenen Ş.Ş, S.O ve A.A gözaltına alındı.

6 ŞÜPHELİDEN 5'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerin Etimesgut ilçesinde nitelikli yağma, uyuşturucu ticareti, silahla tehdit olaylarına ve Mersin'de yaralama olayına karıştıkları tespit edildi. Operasyonda C.T isimli bir kişi daha yakalandı. Operasyonun sonucunda 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.