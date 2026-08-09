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Giriş Tarihi: 9.08.2026 17:12 Son Güncelleme: 9.08.2026 17:19

Suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı! Meğer TIR'ın gizli bölmesinde...

İstanbul’da Barış Boyun’un yönettiği organize suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen O.H., yurt dışına kaçmaya çalışırken TIR'ın Artvin’de yakalandı. O.H.’nin Artvin üzerinden Gürcistan’a kaçacağı öğrenildi.

DHA Yaşam
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İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İtalya'da geçtiğimiz aylarda tutuklanan daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Barış Boyun'un yönettiği organize suç örgütü üyelerinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. Daha önce operasyon yapılan suç örgütünün firari üyelerinden O.H.'nin yurt dışına kaçacağı bilgisini alan ekipler, şüpheliyi fiziki ve teknik takibe aldı. Ekipler, O.H.'nin bir TIR'ın dorsesinde Artvin'e gittiğini ve buradan da Gürcistan'a kaçacağını belirledi.

Bunun üzerine Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Artvin polisi, TIR'ı yolda durdurdu. TIR'da arama yapan ekipler, şüpheli O.H.'yi gizli bir bölmede yakaladı. Gözaltına alınan O.H., İstanbul ekiplerine teslim edildi. Burada işlemleri tamamlanan O.H., adliyeye sevk edildi.

Suç örgütü üyesi TIR'ın gizli bölmesinde saklandı! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı...

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#İSTANBUL

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Suç örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı! Meğer TIR'ın gizli bölmesinde...
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