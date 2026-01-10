Suç örgütünden ucuz inşaat oyunu

Türkiye'de adı birçok kez gündeme gelen "Şahinler" suç örgütü, bu kez inşaat sektörü üzerinden yürüttükleri sistemle dosyaya girdi. Savcılık mütalaasında, yöneticiliğini Hasan Akdeniz'in yaptığı iddia edilen yapılanmanın, inşaat halindeki konut ve işyerlerini "uygun fiyat" vaadiyle pazarladığı anlatıldı.

Mağdurlardan Şefik Yalvaç'ın ifadesinde, Hasan Akdeniz'in kendisinden otomobil aldığı ancak ödeme yapmadığı iddia edildi. Yalvaç aynı ifadesinde, araçlarını geri istediğinde bu kez otomobillerin "Şahinler" ve "Sarallar" olarak bilinen yapılanmanın elinde olduğu söylenerek şikâyetçi olmamasının istendiğini ileri sürdü.