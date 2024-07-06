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Giriş Tarihi: 7.7.2024

Suç örgütüne ağır darbe

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Suç örgütüne ağır darbe
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesindeki çalışmalar sonucu; İstanbul ve İzmir'de elebaşılığını Volkan Reçber'in (firari) yaptığı organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Organize suç örgütünün, "Kasten öldürme, kasten yaralama, işyerlerine silahlı saldırı" gibi 25 ayrı suç işledikleri ortaya çıktı. Operasyonlarda; 34 ruhsatsız tabanca, 1 Kalaşnikof, 1 balistik elek, 1 Uzi olarak tabir edilen otomatik silah ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, kazdıkları kuyulara düşecekler" şeklinde açıklamada bulundu.
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Suç örgütüne ağır darbe
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