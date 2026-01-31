Haberler Yaşam Haberleri Suç örgütüne JÖH destekli operasyon: 4 kişi tutuklandı
Giriş Tarihi: 31.01.2026 13:23

Adana’da suç örgütüne yönelik, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin destek verdiği şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4’ü tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına çalışma gerçekleştirildi.

ŞAFAK VAKİT EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin de destek verdiği operasyonda 9 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

