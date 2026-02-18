Haberler Yaşam Haberleri Suç örgütüne operasyon düzenlendi: 5 tutuklama
Giriş Tarihi: 18.02.2026

Suç örgütüne operasyon düzenlendi: 5 tutuklama

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Suç örgütüne operasyon düzenlendi: 5 tutuklama
  • ABONE OL
Kayseri'de 20 ekip, 210 personel ve özel harekât polislerinin katılımıyla organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, aralarında operasyonda polis memurunu yaralayan şüphelinin de bulunduğu A.Ş, H.Ç, A.M.A., K.Ö. ve S.G. tutuklanırken, G.K, N.A, M.D. ve C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda adeta cephanelik ortaya çıktı. 1 kilo 92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, 1 tüfek, 3 bin 282 fişek ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Suç örgütüne operasyon düzenlendi: 5 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz