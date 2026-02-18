Suç örgütüne operasyon düzenlendi: 5 tutuklama

Kayseri
'de 20 ekip, 210 personel ve özel harekât polislerinin katılımıyla organize suç örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki ifadelerinin ardından, aralarında operasyonda polis memurunu yaralayan şüphelinin de bulunduğu A.Ş, H.Ç, A.M.A., K.Ö. ve S.G. tutuklanırken, G.K, N.A, M.D. ve C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan adreslerde yapılan aramalarda adeta cephanelik ortaya çıktı. 1 kilo 92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 tabanca, 1 tüfek, 3 bin 282 fişek ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.