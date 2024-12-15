Suç şebekesine şafak baskını

ANKARA Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Özel Harekat Polisleri desteğiyle gerçekleştirdiği operasyonla, iş yerlerini kurşunlayan, silahla tehdit ve yağma yapan çete çökertildi. 15 şüpheli gözaltına alınırken, suçta kullanılan ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Zanlılardan biri, kasten yaralamadan 5 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, çeteyi kamera görüntülerinden yola çıkarak izledi. Operasyonda ele geçirilen ruhsatsız tabancalar Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Ankara polisi, suç şebekelerine karşı mücadelede kararlılığını bir kez daha gösterdi.