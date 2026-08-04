Suça sürüklenen çocuklarda dikkat çeken tablo! TÜİK açıkladı, yüzde 41,6’sı yaralama olayına karıştı

EN FAZLA MAĞDUR ÇOCUKLAR GÜVENLİK BİRİMLERİNE GELDİ

2025 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların 267 bin 794'ü mağdur olarak kayıtlara geçti. Bu sayı toplamın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Aynı dönemde 196 bin 308 çocuk suça sürüklenme nedeniyle, 92 bin 301 çocuk bilgisine başvurulmak amacıyla, 18 bin 554 çocuk kayıp başvurusu sonrası bulunması nedeniyle, 28 bin 251 çocuk kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751 çocuk ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.