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Giriş Tarihi: 4.08.2026 10:23

Suça sürüklenen çocuklarda dikkat çeken tablo! TÜİK açıkladı, yüzde 41,6'sı yaralama olayına karıştı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıla göre yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 oldu. Çocukların en büyük bölümünü mağdurlar oluştururken, suça sürüklenen çocuklarda en sık karşılaşılan suç yaralama oldu.

İHA Yaşam
Suça sürüklenen çocuklarda dikkat çeken tablo! TÜİK açıkladı, yüzde 41,6’sı yaralama olayına karıştı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistiklerini yayımladı. Verilere göre, güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı geçen yıla göre yüzde 0,4 azalarak 609 bin 959 olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA MAĞDUR ÇOCUKLAR GÜVENLİK BİRİMLERİNE GELDİ

2025 yılında güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların 267 bin 794'ü mağdur olarak kayıtlara geçti. Bu sayı toplamın yüzde 43,9'unu oluşturdu.

Aynı dönemde 196 bin 308 çocuk suça sürüklenme nedeniyle, 92 bin 301 çocuk bilgisine başvurulmak amacıyla, 18 bin 554 çocuk kayıp başvurusu sonrası bulunması nedeniyle, 28 bin 251 çocuk kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 751 çocuk ise diğer nedenlerle güvenlik birimlerine geldi veya getirildi.

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARDA İLK SIRADA YARALAMA VAR

Suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine getirilen çocuklara isnat edilen suçlar arasında ilk sırayı yaralama aldı. Buna göre çocukların;

  • Yüzde 41,6'sına yaralama,
  • Yüzde 14,7'sine hırsızlık,
  • Yüzde 9,7'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak ya da satın almak,
  • Yüzde 5,1'ine ise tehdit suçlaması yöneltildi.
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MAĞDUR ÇOCUKLARIN YÜZDE 59,2'Sİ YARALAMA SUÇUNUN MAĞDURU

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 267 bin 794 çocuğun yüzde 83,9'unu suç mağdurları, yüzde 16,1'ini ise takibi gereken olayların mağdurları oluşturdu.

Suç mağduru olarak kayıtlara geçen 224 bin 579 çocuğun;

  • Yüzde 59,2'si yaralama,
  • Yüzde 10,3'ü cinsel suçlar,
  • Yüzde 8,5'i aile düzenine karşı suçlar,
  • Yüzde 5'i tehdit,
  • Yüzde 17'si ise diğer suçlar nedeniyle mağdur oldu.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

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Suça sürüklenen çocuklarda dikkat çeken tablo! TÜİK açıkladı, yüzde 41,6'sı yaralama olayına karıştı
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