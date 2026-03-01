Suçlu çocukların aileleri de cezaevinde

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Komisyonu, Ankara Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Çocuk Eğitimevi'nde inceleme yaptı. Komisyon üyesi milletvekilleri burada suça sürüklenen çocuklarla görüştü. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcısı Namık Kemal Varol, cezaevlerinde halen 4 bin 556 çocuk hükümlü ve tutuklunun bulunduğunu belirterek bunlardan 677'sinin anne ya da babasının cezaevinde olduğunu

YETİM SAYISINA EŞİT

Varol, Türkiye genelinde 18 yaşından küçük 280 bin çocuğun anne ya da babasının cezaevinde olduğunu kaydetti. "Türkiye'de ebeveyni cezaevinde olan çocuk sorunu var" diyen Varol, ebeveyni cezaevinde olan çocuk sayısının yetim sayısına eşit olduğunu söyledi.

AYRI İHTİSAS MAHKEMESİ

Çocuk mahkemelerinin, çocuk asliye ceza mahkemesi görevi yaptığını belirteren Varol, sözlerine şöyle devam etti: "Tıpkı çocuk ağır ceza mahkemesi olduğu gibi çocuk asliye ceza da olmalı. Çocuk Koruma Kanunu'ndaki tedbirleri uygulayan ayrı ihtisas hâkimleri oluşturulmalı."