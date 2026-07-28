Suçlulara yurt dışında da nefes aldırılmadı! 65 firari adalete teslim edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri ile KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçlulara yönelik kapsamlı operasyon gerçekleştirildi. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak çalışmalar neticesinde, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 27 ve ulusal seviyede aranan 38 olmak üzere toplam 65 firari suçlu yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

27 KIRMIZI BÜLTENLİ, 38 ULUSAL SEVİYEDE ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Y., İ.A., T.F., Ü.C., E.B., Ö.G., B.G., Ö.H., A.K., M.E., T.A., H.U., H.Y., M.Y., E.Ç., Ö.M.F., İ.H.K., H.K., M.Y., M.H.Ö., B.G., H.D., T.B., M.Y., İ.K., B.V. ve M.K. ile ulusal seviyede aranan N.K., M.A., H.Ö., A.A., Y.Ç., D.Ç., M.Ç., M.A.C., B.U., E.B., T.Ş., N.T., O.E., S.D., E.Ç., B.V., A.A., K.H., İ.C., H.E., T.T., S.A., M.Ç., E.K., U.Ş., U.K., F.Ö., B.Ç., Ü.D., Y.Ü., M.G., B.A., M.Ö., S.Ç., H.K., M.D., S.O. ve Ö.A. isimli şahıslar yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

8 ÜLKEDE ORTAK OPERASYON

Firari suçluların yakalanmasına yönelik operasyonlar, ilgili ülkelerin güvenlik birimleriyle koordinasyon içerisinde yürütüldü. Gürcistan'da 51, Almanya'da 7, Belçika'da 2 kişi yakalanırken; Avusturya, Bosna Hersek, Ukrayna, Yunanistan ve Kuzey Makedonya'da da firari şahıslar gözaltına alınarak Türkiye'ye iade edildi.

ÇOK SAYIDA AĞIR SUÇTAN ARANIYORLARDI

Türkiye'ye getirilen şahısların; kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, mala zarar verme, kasten öldürme, kasten yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, basit yaralama, uyuşturucu madde kullanma ve ticareti, hırsızlık, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, dolandırıcılık, özel belgede sahtecilik, konut dokunulmazlığını ihlal etme, yağma, çocuğu kasten öldürmeye teşebbüs, nitelikli cinsel saldırı, hükümlü veya tutuklunun kaçması, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, 7258 Sayılı Kanun'a muhalefet, çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve askeri yasak bölgelere girme suçlarından arandıkları belirlendi.