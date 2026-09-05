Suçu cani oğluna attı

Kahramanmaraş'ta, 15 Nisan'da, 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının faili olan ve kendisi de ölen İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur ve annesi Peyman Pınar Mersinli, ilk kez hakim karşısına çıktı. 10 kez "olası kastla öldürme" ve "olası kastla yaralama" suçlarından yargılanan Uğur Mersinli ile "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanan Peyman Pınar Mersinli, Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

PİŞKİN SAVUNMA

Uğur savunmasında saldırıyı oğlunun gerçekleştirdiğini söyleyerek "Anne ve babalar cezalandırılsın, örnek olsun yaklaşımı son derece yanlıştır. İddianamede saldırının faili olarak defalarca oğlum belirtiliyor. O nedenle oğlum hakkında kasten öldürme, kasten yaralama ve hırsızlık suçlarından kamu davası açılmalıdır. Ayrıca, silahlarımı benden izinsiz aldığı için oğlumdan şikayetçiyim" dedi.

SİLAHTAN HABERİ YOKMUŞ

Anne Peyman Pınar Mersinli ise olayın ardından psikolojik olarak zor günler geçirdiğini belirtere, "Olayın şoku içerisindeyim, ilaç kullanmaya başladım. Ne silahın sayısını ne de şekillerini biliyorum. Evden çıkarken gördüm ama çantanın içerisinde silah olduğunu nasıl düşünebilirim? Yalnızca defter vermek amacıyla okula gittiğini düşündüm. Ergenlik dönemine bağlı bazı farklılıklar gördüğünü ancak bunların saldırı gerçekleştirebileceğine dair bir işaret olduğunu düşünmedim. Oğlumun daha önce yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle psikiyatri desteği alması gündeme geldi. Bunun üzerine aile olarak araştırma yaptık. Uzmanlar,psikiyatrik tedavi görmesi gerektiğini söyledi. Ancak acil bir durum olmadığı yönündeki değerlendirmeler nedeniyle süreç bu şekilde ilerledi" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör