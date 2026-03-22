Suçun kıyısındaki çocuklara devlet şefkati

Gaziantep'te geliştirilen Toplumsal Uyum ve Destek Programı(TUDEP) suça sürüklenen çocuklara umut oldu. 5 bin çocuk için seferber olan Gaziantep Valiliği, belediye, iş dünyası ve STK'larla çocukların evlerini tek tek ziyaret etti. Suç haritası çıkarıldı ve en riskli çocuklar için özel müdahele mekanizması oluşturuldu. TBMM Suça Sürüklenen Çocuklar Araştırma Komisyonu, suça sürüklenen çocuklar sorunuyla öne çıkan Gaziantep'i ziyaret etti. Kentte "Gaziantep modeli" denilen birlikte çalışma kültürü olduğunu söyleyen Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Bizde 5 bin kadar suç işleyen çocuk var; bunlar evlerinde tek tek ziyaret edildi. Suça sürüklenen çocukları biliyoruz ama şu andaki hedef kitlemiz çoklu suç işleyenler, bunlar 500 civarında. Bu şehirde 20'nin üzerinde suç işleyen çocuk sayısı, cinsiyet dağılımını tek tek biliyoruz. Hangi saatlerde, hangi mahallelerde, hangi suçlar daha yoğun işleniyor, aile yapıları nasıl? Bütün altyapıyı oluşturduk" dedi.
AİLE GÜÇLENDİRİLMELİ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü temsilcisi Sinan Turunç, "Aileyi güçlendirme perspektifinden yola çıktık, sadece suça sürüklenen çocuğa değil, hanede yaşayan her bireye bütüncül yaklaşımla hareket ediyoruz. Özellikle çocuklarımız için temel eğitim, ortaöğretim ve mesleki eğitim faaliyetlerine aktif katılımın sağlanması, aile için ebeveynlik becerilerini geliştirme ve istihdam süreçlerine katılımlarını planlıyoruz " dedi.