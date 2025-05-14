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Giriş Tarihi: 15.5.2025

Suda kalan parmaklar hep aynı şekilde buruşuyor

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Suda kalan parmaklar hep aynı şekilde buruşuyor
Bir süre suda kalan parmaklarda oluşan buruşmanın hep aynı desene sahip olduğu tespit edildi. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dergisinde yayımlanan çalışmada, bir grup katılımcının elleri 30 dakika boyunca suda tutuldu ve ardından fotoğrafları çekildi. 24 saat sonra aynı işlemi tekrarlayan araştırmacılar görüntüleri karşılaştırınca parmaklarda aynı desenlerin oluştuğunu gördü. Araştırmacılar çalışmanın adli tıbba katkı sağlayabileceğini ve uzun süre suda kalan cesetlerin kimliğini tespit etmede kullanılabileceğini düşünüyor.
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Suda kalan parmaklar hep aynı şekilde buruşuyor
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