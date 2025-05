Suda kalan parmaklar hep aynı şekilde buruşuyor

Bir süre suda kalan parmaklarda oluşan buruşmanın hep aynı desene sahip olduğu tespit edildi. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials dergisinde yayımlanan çalışmada, bir grup katılımcının elleri 30 dakika boyunca suda tutuldu ve ardından fotoğrafları çekildi. 24 saat sonra aynı işlemi tekrarlayan araştırmacılar görüntüleri karşılaştırınca parmaklarda aynı desenlerin oluştuğunu gördü. Araştırmacılar çalışmanın adli tıbba katkı sağlayabileceğini ve uzun süre suda kalan cesetlerin kimliğini tespit etmede kullanılabileceğini düşünüyor.