Suda vakit geçirmek kadınları iyileştiriyor

Kanada ve Avusturya'dan bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışmaya göre, suda vakit geçirmek ileri yaştaki kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığını destekliyor. Bilim insanları, suyun ileri yaşlardaki rolünü değerlendirmek amacıyla yayımlanmış yaklaşık 1500 çalışmayı inceledi. Daha sonra yüzme, yelken, sörf, kano, kürek ve su egzersizleri gibi su temelli etkinliklerine ilişkin deneyimlerini ele alan hakemli 36 araştırmayı analiz ettiler. Araştırmada, su temelli aktivitelerin ileri yaşlardaki kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığı ile özgüvenini güçlendirdiği ortaya çıktı. Araştırmada, su içinde yapılan egzersizlerin eklem ağrılarını hafiflettiği ve hareket kabiliyetini artırdığı ifade edildi.