Sude İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Sude Ne Demek?

Anne, baba olmak için gün sayan bireyler bebeklerine koyacağı isim için ince eleyip sık dokuyor. Seçilecek ismin anlamı, kökeni gibi etkenler tercih nedeni olurken, bu konuda ise arama motoru üzerinden araştırmalar yapılıyor. Türkiye'de sıkça tercih edilen ve popüler isimlerden birisi olan Sude isminin anlamı da bu noktada merak konusu oluyor Sude isminin anlamı nedir, ne demek gibi sorulara cevap arayarak seçim konusunda son kararı verecek olanlar doğru yerdeler. Peki, Sude ne demek ve ne anlama geliyor? Kur'an'da geçiyor mu?

SUDE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Azimli, kararlı ve dayanıklı gibi özelliklere sahiptir. Bu isim sezgi gücü yüksek ve dirayetli olmaya işaret etmektedir. Sude ismini taşıyan kimselerin hoş ve letafetli özellikler sergilediği söylenir.

Türkiye'de kız bebekler için kullanılır ve en popüler isimler arasında yer almaktadır. Sude isminin sade, kulağa hoş gelen özelliklere sahip olması bu ismin seçilmesindeki etkenler arasında bulunur.

SUDE İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Sude, Farsça kökenli bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de yer almamaktadır. Hem İran hem de Arap kültüründe de kız bebeklere verilen isimlerden birisi olarak dikkat çeker.