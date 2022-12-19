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Giriş Tarihi: 20.12.2022

Sueda’ya acı veda

Düzce’de, evde annesi tarafından hareketsiz halde bulunan lise öğrencisi Sueda Öksüz (16) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle öldüğü belirlenen Sueda gözyaşları içinde toprağa verildi

DHA
Sueda’ya acı veda
Önceki gün Körpeşler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Halise Öksüz eve döndüğünde kızı Sueda Öksüz'ü yerde hareketsiz halde buldu. Annenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi genç kızı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Sueda Öksüz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Öksüz'ün kızı olan, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sueda Öksüz'ün kalp kasının iltihaplanması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi. Sueda Öksüz'ün cenazesi bugün Cedidiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Düzce Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ailesi büyük üzüntü yaşadı.

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Sueda’ya acı veda
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