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Giriş Tarihi: 5.08.2026

Süheyl Ünver’in 22 defteri TÜYEK’e bağışlandı

Süheyl Ünver’in 22 defteri TÜYEK’e bağışlandı
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Türk kültür ve sanat tarihinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Süheyl Ünver'in kültür ve sanat hayatına ilişkin 22 defteri, kızı Gülbün Mesara tarafından Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığına (TÜYEK) bağışlandı. TÜYEK'ten yapılan açıklamaya göre, aralarında 'Türk Evleri', 'Hattat Mehmed Şevki Efendi' ve 'Doğum Günü Hatıraları' başlıklı defterlerin de yer aldığı 22 eser TÜYEK'e bağışlandı. Ünver'in kültür, sanat ve düşünce dünyasına ışık tutan defterlerin kataloglama çalışmaları tamamlandı. Defterler dijital görüntüleme işlemlerinin ardından erişimine açılacak. Açıklamada ayrıca katkıları dolayısıyla Gülbün Mesara'ya teşekkür edildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Süheyl Ünver’in 22 defteri TÜYEK’e bağışlandı
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