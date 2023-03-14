Süheyla Sultan’da hizmet başladı

İskenderun'a getirilen Karadeniz Holding'e ait 'Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan gemisi' afetzedeleri ağırlamaya başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın koordinesinde İskenderun Körfezi'nde konuşlanan bin 600 kişi kapasiteli gemiye yerleştirilen depremzedeler yetkililere teşekkür etti. Süheyla Sultan'da konaklama alanlarının yanında kreş, eğitim, sağlık, aşevi ve sosyal alanlarla ihtiyaç duyulan tüm imkânlar bulunuyor. Depremzedeler için yüzer yaşam kenti olarak yeniden tasarlanan gemiye yerleşen 2 çocuk annesi Ayşe Şimşek, "Devlet her türlü koşulda bize sahip çıktı" derken İskenderunlu depremzede Hülya Emirdağ, "Devletimiz bizi ihmal etmedi. İçerisi çok konforlu. 3 öğün yemek var" diyerek memnuniyetini dile getirdi.