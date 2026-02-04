Selami Yıldız İstanbul İl Emniyet Müdürü olduktan sonra Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne, silahlı çetelere ve yasa dışı silah ticaretine yönelik seri operasyonlara imza atan İstanbul Emniyeti; Ümraniye ilçesinde önemli iki operasyon düzenledi. Yasa dışı silah imalatı ve ticareti yapılan iki iş yerine Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından peş peşe baskınlar yapıldı. Adreslerdeki detaylı aramalarda; 46 ruhsatsız tabanca, 39 şarjör, bin 400 mermi, bir tabanca gövdesi, bin 329 şarjör kılavuzu, 14 tabanca sürgü kapağı, 10 adet tabanca namlusu, 150 tabanca iğnesi, 677 tabanca icra yayı ve mili, 150 tetik tertibatı ve yine yasa dışı silah imalatında kullanılan 19 materyal ele geçirildi.

6'SI CEZAEVİNE YERLEŞTİRİLDİ

İki büyük operasyonla silahların suç örgütlerine satılmasının önüne geçildi ve işlenmesi olası suçlar önlenmiş oldu. Yasa dışı bir şekilde silah imalatı ve ticareti yapan M.G.(37), A.A. (37), A.Y. (43), C.K. (43), S.A.Y. (35), E.Y. (36) ve B.D. (38) isimli yedi kişi iki ayrı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Yedi kişi Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin sonrasında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" ve "Yasa Dışı Silah Ticareti Yapmak" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 6'sı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. C.K. adlı şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







Suikast silahlarına çifte operasyon: Suç örgütlerine satılamadan yakaladılar | Video