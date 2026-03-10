Şükrü Sözen dönemine ait soruşturmada 36 yeni gözaltı

Soruşturmanın, suç örgütü kurma, örgüt faaliyeti kapsamında zimmet, irtikap, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarını kapsadığı iddia edildi. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin beyanları, MASAK raporları ile Şükrü Sözen ve diğer şüphelilerden elde edilen dijital materyallerdeki suç içerikli yazışmalar ve belge paylaşımları delil olarak değerlendirildi.

ELDEN RÜŞVET İDDİASI

İddialara göre bazı iş insanları ve turizmciler, ruhsata ve projeye aykırı yapılar için aracılar vasıtasıyla veya kurulan şirketler üzerinden rüşvet verdi. Rüşvet olarak verilen bazı taşınmazların ise "emanetçi" olarak tabir edilen kişiler üzerinden el değiştirerek şüphelilere bedelsiz şekilde geçtiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca, eski belediye çalışanları birinci derece yakınlarına bedelsiz ya da değerinin çok altında verilen daireler karşılığında bazı müteahhitlerin ruhsata ve projeye aykırı taşınmazlarına iskan verildiği iddia edildi. Alınan bilirkişi raporlarında ise bazı ihale işlerinin menfaat karşılığında sürekli belirli firmalara verilerek milyarlarca liralık kamu zararına neden olunduğu tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin işledikleri suçlardan elde ettikleri gelirlerle bazı kişiler üzerine çok sayıda lüks araç, taşınmaz ve işyeri aldıkları, çeşitli işletmeler kurarak suç gelirlerini akladıklarının da tespit edildiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında aralarında eski belediye başkan yardımcısı, yapı kontrol müdürü, belediye çalışanları, müteahhitler ve otel sahiplerinin de bulunduğu N. Ö, A. D, B. Ö, C. Ö, H. S, Ö. B, P. N. İ, S. B, M. A. A, İ. Ü, T. K, A. C. A, H. Ç, S. Y, A. A, Ö. Ç, Ş. E, C. Y, A. T, T. T, L. A, A. T. H, A. K, İ. K. toplam 36 kişi gözaltına alındı.