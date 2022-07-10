Şükür namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve ne zaman kılınır gibi sorular, kurban ibadetini gerçekleştirenler tarafından yanıt bekliyor. Bu ibadeti yerine getirebildiği için Allah'a şükretmek isteyen müminler; Kurban kesildikten sonra kılınan namaz nedir, nasıl niyet edilir ve kılınır gibi sorularla bu namazın detaylı kılınışını inceliyor. Şükür namazı kılınışı, niyeti ve duaları merak edilenlerin başında geliyor. İşte kurban kestikten sonra kılınacak namaz hakkında detaylar!