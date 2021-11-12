Adana’da kan donduran vahşet: Ailesi çapraz sorguda çözüldü katil babası çıktı!

Adana'da önceki gün sulama kanalında boğazından bıçaklanarak öldürüldükten sonra yarı çıplak vaziyette çuvala konulup, ayağına taş bağlı halde cesedi bulunan kişinin, 25 yaşındaki Ali Ertan olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ertan'ın vahşice öldürülmesi olayıyla ilgili olarak genç adamın anne, baba ve üvey annesiyle birlikte eniştesinin gözaltına alındığı öğrenildi. Baba, öz oğlunu uyuşturucu meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu boğazından bıçaklayıp öldürdüğü, diğer aile üyelerinin de cesedi yok etmesine yardım ettiği öğrenildi.
BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Olay, 11 Kasım'da merkez ilçe Seyhan'a bağlı Yalmanlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; mahalledeki bir tarım arazisinde çalışan işçiler, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalındaki çuval içindeki cesedi fark edip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede çuval içerisinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş ve ayağına taş bağlanmış yarı çıplak bir erkek cesedi buldu.
Dalgıç polisler tarafından sudan çıkartılan cesetten herhangi bir kimlik çıkmadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde kapsamlı bir çalışma başlatırken, polis ve jandarmaya intikal eden kentteki tüm kayıp başvuruları da mercek altına alındı.
KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMADI
Kayıp başvurusu bulunmayan cesetten alınan parmak izinin uyuşturucu kullanmaktan kaydı bulunan 25 yaşındaki Ali Ertan'a ait olduğu ortaya çıktı. Polis, Ali Ertan'ın özel okulda matematik öğretmeni olan babası Mehmet E. ile annesi Adle E.'ye haber verdi. Adana Adli Tıp Kurumu morgunda cesedin kendi oğullarına ait olduğunu teşhis eden anne babanın kayıp başvurusunda bulunmamasından şüphelenen polis aileyi sorgulanmak üzere emniyete götürdü. Zanlıların çapraz sorguda çelişkili ifade vermesi üzerine baba Mehmet E.'nin uyuşturucu bağımlısı oğlunu yaşadığı tartışma sırasında bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı.
HEM ÜVEY ANNE HEM ÖZ ANNESİ YARDIM ETTİ
Olayı aydınlatan polis ayrıca; cinayet işlendikten sonra anne Adle E. ile üvey anne Rukiye A. ve eniştenin ölen Ali Ertan'ın cesedinin ve delillerin yok edilmesine yardım ettikleri öne sürüldü.
Polis, katil babanın damadı ve iki eşinin yardımıyla cesedi torbaya koyup ayağına taş bağladıktan sonra çuvala koyup daha sonrada otomobil ile suluma kanılana götürerek ceset bulunmadan bir gün önce attıklarını tespit etti. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, Ali Ertan'ın cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alınıp Küçükoba Mezarlığında toprağa verildi.