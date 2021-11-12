Adana’da kan donduran vahşet: Ailesi çapraz sorguda çözüldü katil babası çıktı!

Adana'da önceki gün sulama kanalında boğazından bıçaklanarak öldürüldükten sonra yarı çıplak vaziyette çuvala konulup, ayağına taş bağlı halde cesedi bulunan kişinin, 25 yaşındaki Ali Ertan olduğu ortaya çıktı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Ertan'ın vahşice öldürülmesi olayıyla ilgili olarak genç adamın anne, baba ve üvey annesiyle birlikte eniştesinin gözaltına alındığı öğrenildi. Baba, öz oğlunu uyuşturucu meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu boğazından bıçaklayıp öldürdüğü, diğer aile üyelerinin de cesedi yok etmesine yardım ettiği öğrenildi.