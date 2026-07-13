Sulama kanalındaki faciada acı detay: Eşi yeni aldığı otomobili deniyormuş!

Sulama kanalına devrilen araçtaki Makbule T. ile oğlu Mehmet T. (12) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Dursun T. ile çiftin kız çocukları ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.