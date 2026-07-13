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Giriş Tarihi: 13.07.2026 19:20 Son Güncelleme: 13.07.2026 19:39

Sulama kanalındaki faciada acı detay: Eşi yeni aldığı otomobili deniyormuş!

Adana'da sulama kanalına düşen otomobildeki anne ile oğlunun hayatını kaybettiği faciada ilişkin acı detay ortaya çıktı. Ailenin aracı kısa süre önce aldığı ortaya çıkarken, otomobili denemek amacıyla çıkılan yolculuk sırasında kazanın gerçekleştiği öğrenildi.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU Yaşam
Sulama kanalındaki faciada acı detay: Eşi yeni aldığı otomobili deniyormuş!
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Merkez Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tarım işçisi Makbule T. (28), eşi Dursun T.'nin (35) kısa süre önce satın aldığı otomobili kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sulama kanalına devrilen araçtaki Makbule T. ile oğlu Mehmet T. (12) kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan Dursun T. ile çiftin kız çocukları ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavileri süren baba ile kızının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Makbule T. ile oğlu Mehmet T.'nin cenazelerinin işlemlerin tamamlanmasının ardından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#ADANA #KAHRAMANMARAŞ

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Sulama kanalındaki faciada acı detay: Eşi yeni aldığı otomobili deniyormuş!
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