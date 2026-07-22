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Giriş Tarihi: 22.07.2026 15:00

Sulama kanalının rögarına düşen 9 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde kaybolan 9 yaşındaki İbrahim Şeker, saatler süren arama çalışmalarının ardından sulama kanalının rögarına düşmüş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Sulama kanalının rögarına düşen 9 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.00 sıralarında kaybolan 9 yaşındaki İbrahim Şeker için güvenlik güçleri ve vatandaşların katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki Çiftlik Yolu Caddesi'nde bulunan Göksun Sulama Birliği'ne ait üstü açık sulama kanalının rögarında küçük İbrahim'e ulaşıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Şeker, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Şeker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sulama kanalının rögarına düşen 9 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti
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