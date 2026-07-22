Sulama kanalının rögarına düşen 9 yaşındaki İbrahim hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 17.00 sıralarında kaybolan 9 yaşındaki İbrahim Şeker için güvenlik güçleri ve vatandaşların katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Gece boyunca sürdürülen arama çalışmaları sonucunda, Kahramanmaraş-Göksun kara yolu üzerindeki Çiftlik Yolu Caddesi'nde bulunan Göksun Sulama Birliği'ne ait üstü açık sulama kanalının rögarında küçük İbrahim'e ulaşıldı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumunun ağır olması nedeniyle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Şeker, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. İbrahim Şeker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.