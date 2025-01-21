Sular çekilince ortaya çıktı

Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde kuraklık ve baraj sularının çekilmesiyle, yıllardır suyun altında kalan bir köy ortaya çıktı. Çamlıdere Barajı'nın inşasıyla 1970'lerde sular altında kalan bu köy, taş yapılarıyla geçmişin izlerini günümüze taşıyor.

1976 yılında yapımına başlanan Çamlıdere Barajı, Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edildi. Son yıllarda yaşanan kuraklıkla birlikte baraj seviyesindeki düşüş, köyün taş yapılarının tekrar gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Eski evlerin duvarları, köy meydanı ve çeşitli yapılar ziyaretçileri adeta geçmişe taşıyor. Bölge, tarihi dokusuyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

CAZİBE MERKEZİ

Çamlıdere Barajı'nda ortaya çıkan bu kalıntılar, sadece bölge halkı için değil, tarih ve doğaseverler için de önemli bir cazibe merkezi hâline geldi. Kalıntılar arasında gezinirken, geçmişin izlerini keşfetmek mümkün oluyor.