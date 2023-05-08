Sular yükseldi, yüzler güldü

Tekirdağ'ınMarmaraereğlisi ilçesinde bulunan Türkmenli Göleti'nde kurak geçen kış mevsiminin ardından etkili olan yağışlarla birlikte su seviyesi arttı. Bölge halkının su ihtiyacını karşılayan gölette artan su seviyesi, vatandaşların da yüzünü güldürdü. Balık tutmaya gelen Özkan Ali Osmanoğlu, "1 ay önce gölde çekilme vardı. 4 haftadır güzel bir yağış etkili oldu. Göldeki su seviyesi yükseldi, bu sevindirici bir durum. Su hayat demek. İnşallah bu sene musluklar akacak, susuzluk olmayacak" dedi. Metin Çevik ise, "Gölümüzdeki su seviyesi yağmurlardan sonra güzel arttı. Oğlumla balık tutmaya geldik." diye konuştu. İHA