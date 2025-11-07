Suları çekilen Eğirdir Gölü’nde inanılmaz olay: Çakmağı çakmasıyla kayalıklar alev aldı!

SON YILLARDA EĞİRDİR'İ KURAKLIK VURDU

Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İlk değerlendirmelere göre, göl tabanındaki organik maddelerin çürümesiyle oluşan metan gazının yer yer yüzeye sızmış olabileceği tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı. "Yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda kuraklık, azalan yağışlar ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle ciddi su kaybı yaşadı. Göldeki çekilme sonucu, daha önce su altında kalan bölgelerde yeni adacıklar ve geniş kumsal alanlar oluştu. Olayın ardından bölge halkı, hem gölün ekolojik yapısına hem de güvenliğe ilişkin endişelerini dile getirdi.