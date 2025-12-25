Sultabeyli’de boya kaporta dükkanında yangın! 4 araç zarar gördü

Yangın, saat 22.45 sıralarında Turgut Reis Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki boya kaporta dükkanında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek iş yerinde bulunan araçlara sıçradı. Alevlerden etkilenen 4 araç metal yığınına döndü.
İŞ YERİNDE VE ARAÇLAR BÜYÜK HASAR VAR
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın üst katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.