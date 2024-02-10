Sultan 2. Abdülhamid vefatının 106. yılında anıldı

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlendiği Sultan II. Abdülhamid Türbesi'nde Osmanlı İmparatorluğu'nun son sultanı II. Abdülhamid Han, vefatının 106. yılında kabri başında gerçekleştirilen anma programına İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl kütür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, Müftü ve Osmanlı soyundan gelen isimler katılarak kabri başında Kuran-ı Kerim okutulmasının ardından dua ederek Osmanlı İmparatorluğu'nun son Sultanı 2. Abdülhamid Han'ı yad ettiler.

Protokolün duasından sonra vatandaşlar Osmanlı İmparatorluğu'nun son sultanı II. Abdülhamid Han'ı vefatının 106. yılında kabri başında yad etmek ve dua etmek için türbe önünde uzun kuyruk oluşturdular.

Program devam ederken Sultanı II. Abdülhamid Han'ın Sultanahmet'teki türbesinin önünde vatandaşlara lokma dağıtıldı.