Sultan Papağanı Nasıl Yetiştirilir? Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?

Sultan papağanı, capcanlı renkleriyle ve sevimliliğiyle herkesin ilgisini çekmeyi başarmıştır. Bu kuş türü ilk kez Avustralya'da 1793 yılında, Psittacus Hollandicus olarak sınıflandırıldı. Sultan papağanı, Amerika'da bir numaralı papağan tercihi olarak dikkat çeker. Oldukça cıvıl cıvıl olan bu kuşlar, sıcakkanlılığıyla da herkesin gönlünü kazanmıştır. İnsan ilişkilerinde iyi olan, komik ve eğlenceli bu papağanların sağlıklı ve iyi yetiştirilmiş olması önemlidir. Evde sultan papağanı bakmak isteyenler, kuşun özellikleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Sultan papağanı özellikleri ve bakımı konusunda araştırma yapmak, olası durumların önüne geçecektir. Beslenme alışkanlığından, bakımına kadar pek çok konuya hâkim olmak sizlerin de işini kolaylaştıracaktır.

Sultan Papağanı Özellikleri Nelerdir?

En popüler kuş türlerinden birisi de sultan papağanıdır. Komik ve sevimli bu canlıların ıslık çalma ve insan sesini taklit etme gibi yetenekleri vardır. Ortalama ömrü 20 yıl olan bu kuşlar genelde sarı, gri veya beyaz renkte olurlar.

Ses yeteneği olan bu tür kuşların özellikle erkekleri bu konuda çok daha yeteneklidir. Oyuncu karakterine sahip bu kuşlar, oyuncaklarla veya insanlarla oyun oynamayı severler. Kafes içinde uzun süre olmaktan hoşlanmazlar ve uzun süre uçmayı severler.

Kalabalık ortamları seven bu sevimli kuşlar son derece meraklıdır. Sultan papağanlar isteklerini hareketleriyle gösterebilecek kadar yeteneklidir. İlgiyi seven bu kuşlar, herhangi bir ilgi göremediği durumlarda strese girerler.

Sahibi onunla ilgilenmezse tüylerini bile yolabilir. Bunun yanı sıra mutsuz veya huzursuz olduğu durumlarda çığlık atarlar ve durumun düzelmesini beklerler. Papağanlar uykusu geldiğinde rahatsız edilmekten hoşlanmazlar. Sultan papağanı tek eşli varlıklardır.

Sultan Papağanı Nasıl Yetiştirilir?

Evcil bir hayvan olan sultan papağanının bakımı da oldukça önemlidir. Sevimli dostlarımızın kafesini düzgün konumlamak önemli olacaktır. Bu kuşlar iki tünek sopasına, birkaç yemek kabına ve en az iki su kabına ihtiyaç duyar.

Kafesinin geniş olması önemlidir. Sağlıklı gelişimi için yem tercihi doğru olmalıdır. Günlük yemin dışında papağanınıza sebze, meyve türü yiyecekler de verebilirsiniz. Burada besinlerin taze olmasına dikkat edin. Uzun süre kafeste kalan meyve sebzeler bozulup koku yapacağı için sağlıklı değildir.

Evcil hayvan olan sultan papağanlar, sevecenliğiyle ve komikliğiyle çok sevilmektedir. Kuşunuzun bakımında yemek kalitesine önem vermelisiniz. Sağlık durumlarının devamlı kontrol edilmesi önemlidir. Papağanınızın gün içinde birkaç kez hapşırması normaldir. Fakat papağan çok hapşırıyorsa ve burnunun üstünde renk değişimi varsa veterinere başvurmak gerekecektir.

Sultan papağanın konuşması için bazı noktaları bilmeniz gerekecektir. Bunlardan birisi de bu türlerin erkeklerinin konuşup ıslık çalmasıdır. Dişi papağanlar konuşmazlar. Bunu dikkate alarak kuş sahiplenmeniz gerekecektir. Erkek papağanınızın konuşması için sabırlı olmanız gerekir. Bunun için evcil kuşunuzu evinizde en çok vakit geçirdiğiniz yere koyabilirsiniz. Burada sürekli sizi izleyecek ve taklit edecektir.

Sultan Papağanı Konuşması

Erkek sultan papağanının konuşması için öncelikle, uygun bir ortam yaratmalısınız. Sahibiyle sürekli vakit geçiren sultan papağanı daha çabuk konuşmaya başlayacaktır. Papağanınızın konuşması için sabırlı olmalısınız.

İlk aşamada kuşunuza basit kelimeler öğretebilirsiniz. Bunu gün içerisinde sık sık tekrar edin. Kelimeyi söylerken net bir ses tonunu kullanın ve ona yakın olun. Papağanınız kelimeyi öğrendiğinde onu sevdiği bir yiyecekle ödüllendirin ve sonraki kelimeye geçin.